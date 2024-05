Trabalhadores da EGEAC contestam concessão do São Jorge para celebrar aniversário de Israel

Uma parte dos trabalhadores da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) de Lisboa está a mobilizar-se no sentido de demonstrar o seu descontentamento com o que consideram ser a ilegítima utilização do Cinema São Jorge para uma cerimónia que assinala os 76 anos da criação Estado de Israel, durante a noite (22h) desta quarta-feira. Em causa está a cedência da sala da Avenida da Liberdade para acolher uma sessão comemorativa, que deverá contar com a presença do embaixador daquele país e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (Novos Tempos). Para o exterior da sala, gerida pela EGEAC, está já marcada uma manifestação, pelas 18h, contra o uso daquele equipamento público na celebração do aniversário do estado hebraico.

