No FIMFA, Husam Abed mostra-nos a maldição da guerra na vida de um homem

Husam Abed e Karim Shaheen conheceram-se no campo de refugiados de Yarmouk, na Síria. Um campo de refugiados destinado a palestinianos cuspidos para fora das suas terras. Abed cresceu já em Yarmouk e, na altura, estudava química aplicada em Damasco; Shaheen era um artista visual, mas, num primeiro momento, Abed pensou que se trataria de um guerrilheiro, traumatizado pela guerra, enlouquecido por aquilo a que assistira em combate. Porque Karim Shaheen era alguém que gritava durante a noite, dizendo-se o “fazedor (ou rastilho) de guerras”, aquele que levava os conflitos consigo para onde quer que se deslocasse. “Essa frase [“I am the war maker”, em inglês], ficou comigo”, diz agora Husam Abed ao PÚBLICO, antecipando as apresentações de War Maker, no âmbito do FIMFA (Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas), esta terça e quarta-feira, no Teatro São Luiz, Lisboa. “E depois, a frase e a história pessoal dele juntaram-se.”

