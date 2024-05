“Aumentar a penetração da Max no mercado português é o meu objectivo número 1”

O filme Duna: Parte Dois e as 886 partidas de ténis que se jogam a partir desta terça-feira nos 16 courts de Roland-Garros são algumas das novidades da Max, antiga HBO Max, que agora se estreia em Portugal. "Max não é apenas uma nova marca, é um produto completamente novo do ponto de vista tecnológico e do conteúdo", diz ao PÚBLICO o italiano Alessandro Araimo, vice-presidente executivo e director para Itália, Portugal e Espanha da Warner Bros. Discovery. Atenção aos preços, às escolhas feitas para o investimento obrigatório por lei no mercado audiovisual em Portugal e a aproximação à televisão linear são prioridades — tal como competir com a Netflix e a Disney+.

