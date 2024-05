Bolseiros ultrapassam pela primeira vez barreira dos 80 mil, mas valor continua a ser baixo

Nunca tantos estudantes do ensino superior receberam bolsa de estudo como no ano lectivo que está a terminar. São mais de 80 mil, de acordo com dados disponibilizados pela Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES). Este aumento era esperado devido às alterações no regulamento de acção social feitas no Verão passado, mas acaba por ficar aquém das expectativas iniciais. O valor médio do apoio do Estado continua a ser baixo: 136 euros mensais.

