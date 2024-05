Enquanto o Chega hesita apoiar o PSD na Madeira, o PS sonha com “geringonça”

As condições de governabilidade da Madeira no pós-eleições de 26 de Maio marcaram a primeira semana de campanha eleitoral. Miguel Albuquerque, politicamente isolado desde que foi constituído arguido por corrupção, viu o Chega admitir pela primeira vez um eventual entendimento com o PSD, ainda que voltando atrás poucos dias depois. Já o PS, perante as posições titubeantes da direita, mostra ter a ambição de conseguir formar uma "geringonça", intenção bem recebida pela esquerda.

