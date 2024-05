Em Cannes, Demi Moore e Isabelle Huppert são as melhores versões de si próprias

Na competição e na secção Quinzena dos Cineastas, duas extremidades do Festival de Cannes, The Substance e La Prisonnière de Bordeaux impuseram-se.

Um final à ópera rock — como não se sabe bem o que apareceu por aqui, na competição da 77.ª edição do Festival de Cannes, "ópera rock" sugere mais do que aproximadamente um grande turbilhão; mas, antes, essa "coisa" passou por Vertigo e por 2001 Odisseia no Espaço. E como um Fantasma do Paraíso atafulhado e intoleravelmente enjoado com aquilo que esteve a comer, Kubrick, DePalma e tutti quanti, The Substance vomita finalmente toneladas de sangue aos espectadores.