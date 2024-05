Pode um deputado dizer que os judeus são uma etnia “mais burra”?

Eu não sei se as mesmas pessoas que andam a aplaudir Aguiar-Branco por ter ignorado as palavras racistas de André Ventura sobre os turcos – o direito à liberdade de expressão, não censurar as palavras de nenhum deputado – seriam as mesmas que estariam a rasgar as vestes e a condenar o presidente da Assembleia se permitisse discursos anti-semitas no Parlamento. Nem todas.

