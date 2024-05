Aguiar-Branco e a linguagem do Chega no Parlamento: Quem tem razão?

Se um deputado “disser que uma determinada raça ou etnia é mais burra ou preguiçosa também pode?”, questionou o PS, depois de um comentário do Chega sobre o povo turco. O Presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, diz que “pode”. Pode mesmo?

Nota: No último episódio do Soundbite foi comentada a inabilitação do exercício de cargos financeiros em Moçambique do novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Paulo Alexandre Sousa. Só mais tarde soubemos que o mesmo foi absolvido no caso referido. Ao visado e aos nossos ouvintes pedimos desculpa.

