Decisão do andebol fica para a última jornada

O título de campeão nacional de andebol vai ficar mesmo para a última jornada, depois de vitórias expressivas dos dois candidatos nos seus jogos deste sábado. Enquanto o Sporting venceu com grande tranquilidade o Benfica na Luz (32-41), o FC Porto fez o mesmo no Dragão Arena perante o ABC (33-22). E, assim, a decisão final sobre o novo campeão ficará para o encontro entre “leões” e “dragões” no próximo sábado (18h), no Pavilhão João Rocha.

Podia haver título já este fim-de-semana para o Sporting se vencesse na Luz e o FC Porto não ganhasse o seu jogo frente ao ABC, mas esta segunda condição nunca esteve em risco de acontecer. A equipa de Carlos Resende esteve sempre no controlo no jogo, apesar de algum equilíbrio até meio da primeira parte, e, ao intervalo, já tinha oito golos de vantagem (18-10). A tendência manteve-se na segunda meia-hora, com a vantagem portista a crescer até aos nove.

Na Luz, o Sporting também não deixou a janela aberta a qualquer surpresa. A equipa de Ricardo Costa começou a construir a sua vantagem desde o início e chegou ao intervalo com sete golos de vantagem (15-22). Os “encarnados” conseguiram ter uma ligeira reacção na segunda parte e diminuiram a desvantagem para quatro golos, mas o Sporting voltou a acelerar e aumentou a diferença para nove golos (32-41).

Será agora no Pavilhão João Rocha que se decide o novo campeão. Uma vitória ou um empate deixa o título nas mãos do Sporting, enquanto ao FC Porto só uma vitória interessa para chegar ao seu quinto título consecutivo. O Sporting venceu os dois jogos com o FC Porto na primeira fase, conseguindo chegar às 22 vitórias em 22 jogos. Já na fase de apuramento de campeão, os “dragões” venceram os “leões” na terceira jornada.