O que se sabe da incursão russa a Kharkiv e da visita de Putin à China?

Ouça mais um episódio do podcast Diplomatas.

Desde a passada sexta-feira, que as forças russas têm pressionado a região de Kharkiv. Zelensky visitou a região e cancelou as viagens que tinha marcado para o estrangeiro, nomeadamente para Portugal e Espanha. Também Anthony Blinken, que visitou Kiev na terça-feira, reconheceu o momento delicado que a Ucrânia vive. Como está a situação no Leste da Europa?

Ao mesmo tempo, Vladimir Putin fez mais uma visita à China, naquela que é a sua primeira viagem ao exterior depois de ser reeleito, uma semana depois de Xi Jinping ter estado, ele próprio, num périplo por países europeus. O que motiva esta visita?

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi alvo de uma tentativa de assassínio na quarta-feira. O responsável continua a recuperar num hospital. O que significa este ataque, a poucas semanas das eleições europeias?

Siga o podcast Diplomatas e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.