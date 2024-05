Premiadas obras de reabilitação em Faro, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada e Porto

Concorreram este ano 80 intervenções de reabilitação urbana, de 23 concelhos de norte a sul do país, continente e ilhas.

O Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2024, entregue na Casa da Arquitectura, em Matosinhos, na quarta-feira à noite, distinguiu este ano dez obras de intervenção nas cidades de Faro, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada e Porto.

Segundo informação divulgada na página da publicação "Vida Imobiliária", que organiza o prémio, concorreram este ano 80 intervenções de reabilitação urbana, de 23 concelhos de norte a sul do país, continente e ilhas.

A empreitada de construção e instalação do Funicular da Graça foi distinguida na categoria "Cidade de Lisboa".

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa, através do vice-presidente Filipe Anacoreta Correia, considera que a distinção "é o reconhecimento de um projecto fantástico, que reflecte, entre outras coisas, a aspiração da cidade em vencer os obstáculos e desafios das suas colinas".

Inaugurado no passado dia 12 de Março, o Funicular da Graça já transportou mais de 95 mil passageiros, em mais de dez mil viagens, segundo dados da autarquia.

A capital arrecadou mais duas distinções, para o Palácio Silva Amado, na categoria "Residencial", e para a A"Tower, na área de "Sustentabilidade".

A categoria "Cidade do Porto" foi atribuída à reabilitação da Escola Secundária Alexandre Herculano, que também venceu na categoria de "Impacto social".

O Porto recebeu ainda outros dois prémios, para o tabuleiro inferior da Ponte Luiz I, sobre o rio Douro, na categoria de "Reabilitação estrutural", e para o Palácio de Cedofeita - Reabilitação da Casa Honório de Lima, na categoria de "Restauro".

Na 12.ª edição do prémio, que conta com o alto patrocínio do Governo, a Casa 1923, em Faro, foi distinguida na categoria "inferior a 1.000 m2".

Para as ilhas foram as distinções nas categorias "Turístico", para o Hotel Vila Galé Collection, em São Miguel, Ponta Delgada, Açores, e "Comercial e Serviços", para a Caixa Geral de Depósitos - Funchal Sé, no Funchal, Madeira.

Segundo a mesma informação, o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana - Mestres da Construção, que conta com o apoio e curadoria do arquitecto Eduardo Souto de Moura e que distingue profissionais que se destacam na execução da sua arte e ofício, foi atribuído este ano à empresa de estuques e ornamentações de Viana do Castelo Nestor&Nestor.