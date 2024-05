Ex-ministra diz que parecer sobre contas de 2022 ditou saída antecipada do provedor

Ana Mendes Godinho disse que um parecer de março de 2023 sobre as contas de 2022 sinalizou “pela primeira vez preocupação com a sustentabilidade financeira e processo de internacionalização”.

A ex-ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, foi ouvida, esta quarta-feira, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, onde pela primeira vez abordou os motivos que levaram à saída do provedor Edmundo Martinho e à sua substituição no cargo por Ana Jorge, em Maio de 2023. Ana Mendes Godinho confirmou que a saída antecipada do ex-provedor, cujo mandato apenas terminava no final de Abril de 2023, ficou a dever-se a um parecer, de Março de 2023, sobre o relatório de gestão e contas de 2022 que sinalizou “pela primeira vez preocupação com a sustentabilidade financeira e processo de internacionalização”. Recorde-se que, na altura, o que foi dito foi que o próprio provedor é que tinha pedido para deixar o cargo.