Rússia ocupa localidades em Kharkiv e avança para Vovchansk

Zelensky adiou todas as deslocações ao estrangeiro, incluindo as visitas a Portugal e Espanha previstas para esta semana. EUA anunciam mais dois mil milhões de dólares para apoiar Kiev.

A Ucrânia está a enfrentar enormes dificuldades em travar a ofensiva russa no Norte do país, na região de Kharkiv, onde se pensa poderem ter sido mobilizados cerca de 30 mil soldados russos.

As forças ucranianas foram obrigadas a abandonar várias localidades próximas da fronteira russa nas últimas horas. O Ministério da Defesa informou que as unidades ucranianas se deslocaram para “posições mais vantajosas” para conseguir responder ao fogo intenso da artilharia inimiga.

Num sinal que atesta a preocupação das autoridades de Kiev, o Presidente Volodymyr Zelensky adiou as visitas que estavam programadas a Portugal e Espanha esta semana.

A Rússia, por seu turno, disse ter “libertado” duas vilas em Kharkiv, Lukiantski e Hliboke, e uma outra localidade na província de Zaporijjia, no Sudeste da Ucrânia.

No final da semana passada, a Rússia deu início a uma ofensiva na província de Kharkiv, confirmando o que muitos analistas ocidentais previam há alguns meses. As forças russas tinham concentrado uma quantidade considerável de tropas junto à fronteira e a expectativa de um ataque era grande.

Mais de 30 mil tropas russas estão a participar na ofensiva em Kharkiv, de acordo com os cálculos do secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksandr Litvinenko, citado pela AFP.

No entanto, as autoridades militares ucranianas não acreditam que os efectivos russos sejam suficientes para representar um perigo para a cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia, que no início da invasão em larga escala já tinha sido um alvo de Moscovo. Nos últimos tempos, a cidade tem sido fortemente visada por bombardeamentos com mísseis e drones russos.

Washington partilha esta avaliação e não vê riscos iminentes de uma operação terrestre contra Kharkiv, situada a 30 quilómetros da fronteira russa.

O alvo mais imediato da Rússia é a cidade de Vovchansk, a poucos quilómetros da fronteira e com maior dimensão que as localidades já capturadas, e que tem sido muito bombardeada nos últimos dias. O chefe da polícia local emitiu um apelo para que os civis abandonem a cidade, dizendo que a situação “é extremamente difícil”. Há relatos que dão conta da entrada das forças russas no perímetro urbano.

Kiev acredita que o objectivo real da Rússia com a ofensiva em Kharkiv é o de abrir uma segunda frente de combate que obrigue as forças ucranianas a ter de retirar efectivos do Donbass, enfraquecendo a sua posição num local que tem estado no topo das prioridades de Moscovo.

A Rússia quer tomar o controlo da cidade de Chasiv Iar, na região de Donetsk, que está numa posição estrategicamente vantajosa para que as ofensivas posteriores possam interromper as principais linhas logísticas ucranianas nesta província.

A renovada pressão russa na linha da frente surge numa altura em que a Ucrânia ainda aguarda pela chegada da ajuda militar aprovada recentemente pelos EUA, ao fim de seis meses de impasse no Congresso. As forças ucranianas necessitam sobretudo de renovar os seus stocks de munições, que atingiram níveis muito reduzidos nos últimos meses, incapacitando, por exemplo, a resposta aos bombardeamentos russos.

Em visita a Kiev esta quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, renovou as promessas de apoio à Ucrânia e anunciou um financiamento adicional de dois mil milhões de dólares para ajudar as forças militares ucranianas. “Estamos a acelerar [o envio de] munições, veículos blindados, mísseis e defesas antiaéreas para que cheguem às linhas da frente”, afirmou Blinken.