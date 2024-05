Carlos Moedas assume o pelouro da Cultura que era do vereador Diogo Moura

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (Novos Tempos), vai assumir a liderança do pelouro da Cultura, que era detido por Diogo Moura (CDS-PP), o qual se demitiu, no passado fim-de-semana, na sequência da sua acusação de fraude em processo eleitoral do seu partido. A informação, avançada na manhã desta quarta-feira pelo jornal online Observador, foi confirmada ao PÚBLICO por fonte do gabinete de Moedas, que se escusou a tecer quaisquer comentários adicionais sobre as novas responsabilidades do edil.

