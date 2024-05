Quinta de Paços, um tratado sobre as virtudes da paciência

A prova vai já na recta final quando Paulo Graça Ramos abre uma garrafa de Arinto Reserva 2021. Na Quinta de Paços, não há vinho sem um motivo – e uma particularidade do anfitrião são as histórias que desfia de cada vez que abre uma garrafa. Esta não é excepção.

“Foi um dos primeiros vinhos que fiz”, conta. Na altura, foi criticado por não usar a designação regional para a casta, pedernã. “O que eu queria era vender vinho”, admite, justificando a escolha de uma designação mais amplamente reconhecida pelos consumidores. Não faltou quem o criticasse. “Pois, no ano seguinte contei uns 14 arintos aqui na região”, conclui com satisfação.

Se a sorte protege os audazes, o tempo tem o dom de fazer justiça a quem não tem pressa em ter razão – e Paulo não parece particularmente dado a pressas ou alardes. No seu jeito gentil, sorridente, fala com tranquilidade e temperança mesmo quando critica uma lei de que discorda, quando recorda uma derrota pessoal ou quando comenta uma deslealdade por parte de um concorrente, cuja identidade recusa revelar.

Ainda sobre o tal arinto, tem um pouco de curtimenta, que lhe acentua a tonalidade: “Há uns anos, não conseguiria vender esta cor. Hoje chamam-lhe um figo”, conclui, com visível satisfação. Nada como saber esperar, para que o tempo nos dê razão.

Assunto de família

Paulo Graça Ramos pertence à 15.ª geração da família à frente da Quinta de Paços, com base na informação documentada, que remonta a 1585, ano da morte do seu antepassado Tomé Gonçalves da Silva. E as profundas raízes familiares vêm regularmente à conversa em cada vinho que dá a provar.

O Loureiro Reserva 2021 é um óptimo pretexto para recordar a primeira vinha plantada pelo pai, que Paulo refere como revolucionária, não só por datar de 1974, mas por ter sido plantada em contínuo, “quando toda a gente lhe dizia, ‘Não é assim que se faz aqui’” – pois, hoje é exactamente assim que se faz aqui. Para apresentar o Family Blend 2022 – “O vinho da minha juventude”, conta –, explica que procurou seguir a combinação de castas que era hábito da casa nas gerações anteriores. E lembra a resposta que o tio-avô lhe deu quando, ainda criança, lhe perguntou por que motivo o vinho que hoje se chama Reserva Especial não tinha gás – “Porque nós fazemos vinho.”

É fácil de perceber que o estilo imediato, marcado pela doçura pronunciada, a adição de gás e a acidez elevada – que para muitos consumidores é sinónimo de Vinhos Verdes como se de um tipo de vinho se tratasse –, não faz o género da Quinta de Paços. Aliás, desafiar as convenções sobre o que são os vinhos da região parece ser a bússola do produtor. E não é coisa que tenha começado com Paulo.

Foto Com base na informação documentada, o solar da Quinta de Paços está na família de Paulo Graça Ramos pelo menos desde 1585. Anna Costa

Nos anos 1970, já o seu tio-avô fazia bâtonnage, estágios em barrica e abdicava do uso de açúcar para provocar a fermentação em garrafa que iria originar o gás. E, recorda Paulo, “Nunca nos deixava beber o alvarinho até passar um ano de ele ter sido colhido”. Também a ele o tempo veio dar razão.

Nos 9 hectares de vinha da propriedade no concelho de Barcelos, a que se juntam outros tantos em Monção, berço das referências Casa do Capitão-Mor, Paulo procura, também ele, preparar o futuro. A operação em produção integrada – que só não é biológica “porque aqui não se consegue [rentabilizar], uma vez que esta é, porventura, uma da regiões mundiais com maior índice de pluviosidade” – é disso exemplo. Outro exemplo é o uso, ainda experimental, da flor dos castanheiros centenários que persistem no centro da vinha para reduzir a aplicação de sulfuroso no vinho. Assim como a escolha de castas mais resistentes, como a padeiro, que aguenta temperaturas mais elevadas e permite colheitas mais precoces, resultando em vinhos de graduação alcoólica mais moderada.

A questão climática traz à conversa a gestão de recursos hídricos, que por sua vez desagua nos solos. Paulo aproxima-se de uma mancha de carvalhos, que tanto serve de abrigo de biodiversidade como de barreira para proteger a vinha virada a nascente. Ali, a movimentação de terras que configurou a vinha deixou a descoberto um corte de perfil do terreno, de onde desponta um emaranhado de raízes. Paulo lança a mão ao maciço rochoso e este esboroa-se entre os seus dedos. “Granito em decomposição”, diz. As vantagens que esta característica pode ter na videira e no vinho são amplas, mas o cicerone opta por ser parco em palavras, a bem da síntese. “Isso dava para todo um tratado”, atira, e logo acrescenta, acentuando o ponto final, “Cria boa drenagem”.

Vinhas da Quinta de Paços, em Rio Côvo (Barcelos) Anna Costa Vinhas da Quinta de Paços, em Rio Côvo (Barcelos) Anna Costa Paulo Graça Ramos lança a mão ao solo rochoso e este esboroa-se entre os seus dedos. “Granito em decomposição”, diz. As vantagens que esta característica pode ter na videira e no vinho são amplas. Anna Costa Fotogaleria Vinhas da Quinta de Paços, em Rio Côvo (Barcelos) Anna Costa

O vinho dos senhores e o dos criados

De volta à sala de provas. E ao repertório de histórias que Paulo Graça Ramos tem para cada vinho. A propósito do Reserva Especial, descreve-o como “uma recriação do vinho dos senhores”, aquele que historicamente se produzia na quinta – diametralmente oposto do chamado “vinho dos criados”, mais ácido e desequilibrado.

O “dos senhores”, Paulo recorda-se de bebê-lo na sua juventude e de “serem vinhos mais largos em termos de boca, sem aquela acidez acutilante”. Este, o de 2019, passou 16 meses em borras finas, que lhe acrescentam cremosidade, volume de boca. Aliás, a passagem por borras é, a par da bâtonnage, uma característica transversal a praticamente todo o portefólio da casa. E explicá-lo daria, uma vez mais, “todo um tratado”.

Prova de vinhos na Quinta de Paços (Barcelos), com Paulo Graça Ramos Anna Costa Prova de vinhos na Quinta de Paços (Barcelos) Anna Costa Fotogaleria Prova de vinhos na Quinta de Paços (Barcelos), com Paulo Graça Ramos Anna Costa

As provas, por norma, acontecem no solar quatrocentista da quinta, numa sala povoada de evocações do longo historial familiar. Impõe-se a questão: da geração que se segue, já há quem se chegue à frente para dar continuidade ao legado? Paulo tem dois filhos, a mais velha com 24 anos, o mais novo com 21, que, aos poucos, se têm vindo a envolver, de forma crescente, no negócio de família. A paciência para esperar, uma vez mais, é uma virtude preciosa. Até porque, também isto das famílias “daria todo um tratado”.

Quinta de Paços

Rua Teotónio Fonseca, 171, Rio Côvo (Barcelos)

GPS: 41.4919, -8.5767

Tel.: 961450809

Web: facebook.com/quintadepacos

Visitas com prova a partir de 14 euros por pessoa

Final de boca Dos vinhos provados nesta reportagem, estes foram os que nos ficaram na memória. Casa de Paços Clarete Padeiro 2022 É uma adição recente ao portefólio da casa, mas a tradição do clarete, um tinto de cor ligeira e grau alcoólico mais baixo (11,5%, neste caso), já vinha do tio-avô de Paulo Graça Ramos. Na boca, este monocasta de padeiro apresenta frescura e clareza de paladar. Paulo encontra-lhe “alguma rusticidade”, mas nada que cause estranheza. Está cheio de notas de fruta madura – amoras, morangos – e remete também para sabores quentes, como chocolate e bolo tostado. Casa de Paços Loureiro Reserva 2021 As uvas que lhe dão origem vêm de vinhas com 40 anos. “Durante muitos anos resistimos a fazer loureiros, porque oxidam com mais facilidade”, conta Paulo, reconhecendo que hoje a realidade é bem diferente. Este vinho passou nove meses sobre borras finas, com bâtonnage, e parte fermentou em barrica. O resultado é um branco envolvente, saciante, profundo no sabor, quase um colheita tardia, graças às notas de mel e, com o tempo no copo, figo seco. Casa de Paços Family Blend 2022 Este é o vinho da juventude de Paulo Graça Ramos. “Comecei a prová-lo com 12 anos, diluído em água”, recorda. Como o nome indica, segue a mistura de castas tradicional na casa – alvarinho, fernão pires, loureiro e arinto. Na boca, é estruturado, untuoso – e os 10 meses de borras e bâtonnage terão nisso grande “culpa” –, com notas apetroladas e tostadas. Um vinho que pede tempo para percebê-lo inteiramente.

O bacalhau à moda da casa é um dos pratos fortes do restaurante Pedra Furada Anna Costa São os irmãos António, Angelina e Madalena (que se recusa a ser retratada) que dão continuidade ao restaurante aberto pela sua mãe há 78 anos. Anna Costa A sala do Pedra Furada é acolhedora e convida a refeições sem pressa de terminar. Anna Costa No restaurante Pedra Furada, o pudim abade de Priscos é de antologia. Anna Costa Fotogaleria O bacalhau à moda da casa é um dos pratos fortes do restaurante Pedra Furada Anna Costa

De caminho COMER Pedra Furada Pode não ter a antiguidade da Quinta de Paços, mas a sua idade não deixa de ser um posto. Afinal, são já 78 anos. Primeiro, como a Venda da Maria, que foi ganhando funções de taberna e começou a servir comidas. Mudou de sítio, ganhou uma sala de refeições em 1974 e cresceu para se tornar um restaurante estruturado. A cozinha, essa foi sempre resultado aquilo que Maria aprendeu quando foi trabalhar para a casa de uma família abastada, aos 11 anos. Hoje são os seus filhos – Angelina, Madalena e António Herculano – que estão à frente da casa. E António, exímio mestre de cerimónias, é um livro aberto sobre a arte de bem receber. Passadas todas estas décadas, são ainda as receitas de Maria que imperam na cozinha, tudo comida de conforto, de tradição, de substância. Quatro bacalhaus (à moda da casa, com todos, na brasa ou com broa), pataniscas com arroz de feijão, rojões, costeleta de vitela e, por encomenda, as estrelas da casa: o arroz de cabidela, a lampreia (na sua época) e o mais condecorado galo assado de Barcelos, que, gaba António, “ganhou 17 das 18 edições do concurso” promovido pelo município. Os vinhos locais, esses também são ponto de honra, de entre as duas dezenas de referências da região. Rua de Santa Leocádia, 1415, Pedra Furada (Barcelos)

T: 252951144

Preço médio: 20 euros DESCOBRIR Barcelos desde Barcelinhos Quem entra na cidade pelo lado sul não só tem a praia fluvial ali à mão, como tem a melhor vista sobre Barcelos, a partir da freguesia vizinha de Barcelinhos. Num só postal, avista-se o Cávado, a ponte medieval que o cruza e, na outra margem, a Casa da Azenha, a ruína do Paço dos Condes de Barcelos, a igreja de Santa Maria Maior e o torreão do Solar dos Pinheiros. Comece-se, então, a descobrir Barcelos. PASSEAR Figurado de Barcelos O galo que ganhou estatuto de embaixador de Portugal é apenas uma pequena parte da riqueza que Barcelos tem em matéria de figurado artesanal. O escultor Albino Miranda criou 19 réplicas em grande escala das peças mais emblemáticas produzidas pelos artesãos locais, que foram espalhadas pelos espaços públicos da cidade. Num só roteiro a pé, descobre-se Barcelos e uma parte fundamental da sua identidade. Para facilitar a vida, o município disponibiliza no seu website um Roteiro do Mundo Maravilhoso do Figurado de Barcelos. EXPLORAR Torre da Cadeia No Largo José Novais, que em tempos foi estacionamento e agora é a sala de visitas que Barcelos merece, está um dos pontos altos – literal e figuradamente – da cidade: a Torre da Cadeia. Serve como posto de turismo, tem exposta uma grande variedade de artesanato local, que também vende, e oferece, do topo da sua cobertura, uma vista desimpedida sobre o centro histórico, o Cávado e o verde que ainda rodeia a cidade. Caso, entretanto, a fome aperte e ainda se queira fazer tempo até à hora da refeição, há bom remédio no Café Paulista, uma instituição local, onde mandam as sandes de salsicha, de panado e o bacalhau frito, com um copito a empurrar. Torre da Cadeia

Largo José Novais, 27, Barcelos

Tel.: 253811882 Café Paulista

Rua Bom Jesus da Cruz, 48, Barcelos

Tel.: 253815257

Espalhadas pela cidade há 19 estátuas que reproduzem, em grande escala, o figurado de Barcelos – e formam um óptimo roteiro de descoberta. Rui Oliveira/Arquivo Público A melhor vista sobre Barcelos é a que se oferece da freguesia vizinha de Barcelinhos, diante do Cávado. Rui Oliveira/Arquivo Público Do topo da Torre da Cadeia, avista-se todo o centro histórico, o Cávado e o verde que rodeia a cidade. Rui Oliveira/Arquivo Público Fotogaleria Espalhadas pela cidade há 19 estátuas que reproduzem, em grande escala, o figurado de Barcelos – e formam um óptimo roteiro de descoberta. Rui Oliveira/Arquivo Público

