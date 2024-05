Mais Habitação e Construir Portugal: quais as diferenças e semelhanças?

Neste P24, o arquitecto Samuel Gonçalves explica as diferenças e semelhanças entre os programas do PS e da AD.

Chama-se Construir Portugal e é a nova estratégia do actual Governo para responder à crise de habitação. Mas quais as principais semelhanças e diferenças para o programa que tinha sido apresentado pelo anterior Governo do PS, Mais Habitação?

Samuel Gonçalves, arquitecto que tem assinado no PÚBLICO vários textos sobre o tema, explica, neste P24, quais são as diferenças e semelhanças entre os programas do PS e da AD.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.