Aeroporto: Partidário defende novo gabinete para equilibrar acordo entre o Estado e a ANA

A presidente da comissão técnica independente (CTI) que estudou as opções de localização para o novo aeroporto está satisfeita com o facto de o Governo de Luís Montenegro ter seguido a recomendação de Alcochete, mas “expectante” sobre como será ele executado. Rosário Partidário defende que deve ser criado um gabinete que garanta o interesse público e que equilibre a rentabilidade prevista no acordo com a ANA - Aeroportos de Portugal.