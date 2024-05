Rumo a 2035, destino Alcochete

Cinco meses após o grupo de sábios ter apresentado as suas conclusões e 42 dias depois da sua posse, Luís Montenegro decidiu sem fazer tábua rasa do estudo levado a cabo no último ano.

A decisão sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa é uma história com muitos anos e muitos capítulos, que atravessou regimes políticos distintos, sobreviveu a governos de várias cores, deu origem a estudos, gaffes, quase demissões e até declarações de ministros que agora, em especial à luz do que Luís Montenegro acabou de anunciar, se arriscam a nunca sair do domínio da anedota.