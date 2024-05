Agricultores da Terceira abrem explorações aos turistas: é a Rota do Leite e do Queijo

Os agricultores da ilha Terceira, nos Açores, vão partilhar com turistas o seu dia-a-dia, da ordenha à alimentação do gado, na Rota do Leite e do Queijo, promovida pelo município de Angra do Heroísmo.

"Temos assistido a um aumento exponencial do turismo e a câmara entendeu que o sector da pecuária também deveria entrar como parceiro e como mais uma atracção turística", adiantou, em declarações à Lusa, Anselmo Pires, proprietário de uma das oito explorações agrícolas envolvidas no projecto Rota do Leite e do Queijo, lançada por Angra do Heroísmo na ilha Terceira.

Anselmo Pires tem uma exploração de leite biológico nos arredores da cidade da Praia da Vitória, na ilha Terceira. Quem visitar a sua exploração pode ordenhar as vacas, provar o leite, alimentar os vitelos, tirar fotografias ou acompanhar a muda dos animais entre pastagens.

"O turista pode ver o dia-a-dia do agricultor. Temos prevista uma visita de duas a três horas, no máximo. O turista poderá tentar ordenhar a vaca mecanicamente ou à mão, poderá beber um pouco de leite da própria ordenha, poderá tocar em animais, conhecer as rotinas da exploração...", explicou.

O projecto acabou de ser lançado e o agricultor ainda não recebeu pedidos de visitas, mas acredita que a ideia tem potencial.

"Os Açores não são só "birdwatching" [observação de pássaros] e "whale wathching" [observação de cetáceos]. Se calhar podemos ser também um "cow-watching" [observação de vacas]", brincou.

"Acho que há interesse de quem vem de longe ver uma realidade diferente do que tem na sua área de residência. Não estamos à espera que entrem pelas explorações grandes grupos de turistas, mas é um caminho que se poderá fazer e será futuramente uma pequena fonte de rendimento das explorações, e também é uma forma de divulgarmos os nossos produtos além-fronteiras", acrescentou.

Para Anselmo Pires, as visitas às explorações podem também ajudar a dar a conhecer o trabalho dos agricultores açorianos, não só na produção de leite e lacticínios, mas na manutenção das paisagens, que são um dos principais atractivos turísticos das ilhas.

"O turista irá sair da exploração com uma ideia completamente diferente do que é a nossa realidade e dos benefícios que fazemos no nosso meio ambiente. Não é à toa que os agricultores são considerados os jardineiros dos Açores, porque se não fossem os agricultores os Açores não tinham a divulgação que têm", frisou.

Na página da Rota do Leite e do Queijo, que estará disponível em rotadoleiteedoqueijo.pt, é possível agendar visitas a oito explorações agrícolas na ilha Terceira, incluindo duas com queijaria, através de três agentes turísticos certificados.

A iniciativa foi desenvolvida pelo município de Angra do Heroísmo em parceria com a Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória e admite a adesão de mais explorações ou agentes turísticos.

"Este é um projecto importante para a nossa ilha, pois constitui mais uma oferta a nível turístico agro-pecuário, que possibilita a quem nos visita um contacto directo com uma das nossas principais actividades económicas, a agricultura, promovendo a produção local de lacticínios, valorizando a tradição e o conhecimento dos produtores da ilha", apontou a vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Fátima Amorim, citada em comunicado de imprensa.