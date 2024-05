Consultório: A acidez alta é boa para o envelhecimento dos Vinhos Verdes?

Sendo a acidez um factor central para um uma evolução virtuosa dos vinhos em garrafa, esta é uma questão que não se esgota na simplicidade de um “sim ou não”. Ou seja, a boa acidez, que é, de facto, uma das características naturais dos Vinhos Verdes, por si só não garante essa boa evolução. É preciso que se conjugue também com outras características como a boa estrutura e corpo, o que significa que, para um bom envelhecimento, o vinho deverá ser bom e equilibrado, ter acidez, fruta e estrutura.

É certo que pela sua importância decisiva, há quem coloque a acidez como característica crítica e central ao bom envelhecimento, mas um vinho com boa acidez e débil na sua estrutura será sempre um vinho desequilibrado, apenas ácido.

A relevância dada à acidez pode resultar do facto de este ser em regra o factor crítico nas regiões com tradição de vinhos longevos. Regiões que sempre se caracterizaram por vinhos exuberantes de fruta e grau, mas com dificuldades na acidez. Factor que se tem tornado ainda mais decisivo com as alterações climáticas, que têm potenciado a maturação.

Ao contrário do que acontece com os Vinhos Verdes, onde os factores climatérios – mas também a evolução na viticultura e na enologia –, têm contribuído para vinhos com melhor estrutura e, por isso, mais equilibrados dada a sua natural riqueza ácida.

Quer isto dizer que os Vinhos Verdes reúnem, em regra, cada vez melhores condições para um bom envelhecimento em garrafa. Não só pela boa acidez, mas fundamentalmente porque estão mais equilibrados. E, quando bons, crescem com o tempo e tornam-se mesmo brancos de grande nível. Uma tendência em crescendo que valoriza os vinhos da região.

Este artigo foi publicado na edição n.º 12 da revista Singular.