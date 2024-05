Manual de Economia: Construir Portugal vs Mais Habitação – diferenças e semelhanças

O novo Governo apresentou o seu pacote de medidas sobre habitação. O que muda face ao anterior conjunto de medidas do Governo do Partido Socialista?

Construir Portugal. Mais Habitação. Revogações, confirmações e afinações. O país tem um novo pacote de medidas para tentar resolver uma das crises mais graves da sua história, que pressupõe mudar leis ou simplesmente eliminá-las. Mas algumas das iniciativas do anterior Governo vão continuar em vigor. O que muda? O que fica na mesma? O que sofre alterações? E em que estado está o mercado de arrendamento e de compra/venda, tantos meses depois da anterior revolução legislativa?

