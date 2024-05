Fire é a música oficial do Euro 2024

Falta um mês para o Euro 2024 e o ambiente já se começa a sentir. A prova disso é o facto de ter sido lançada a música que vai acompanhar toda a competição. Fire é uma colaboração entre o grupo de electrónica italiano Meduza, a cantora pop alemã Leony e o grupo de pop-rock OneRepublic. Ryan Tedder, vocalista da banda norte-americana, escreveu a letra.

Tedder confessou, no vídeo de apresentação da música, estar entusiasmado com esta colaboração. A banda não fazia projectos conjuntos há muito tempo, "principalmente no mundo da electrónica", admitiu. Leony, no mesmo vídeo, diz que a primeira vez que ouviu a música já a imaginava a ser cantada por um estádio cheio.

A cantora alemã confessou estar muito emocionada, nomeadamente pelo facto de esta edição ser organizada pela Alemanha. “Fazer parte da criação da canção oficial, sendo esta edição na minha terra natal, é um sonho tornado realidade", disse no vídeo de apresentação.

No mesmo comunicado, Philipp Lahm, director do Euro 2024, sublinha o poder da música e do futebol para unir pessoas: "O torneio celebra a diversidade da Europa e reforça o sentimento de união. Fire reflecte esse objectivo."

Segundo o comunicado da UEFA, o grupo Meduza também já criou algumas peças áudio inspiradas no hino. O objectivo é "enriquecer as sequências televisivas, as músicas de entrada das equipas e outros momentos-chave, como a entrega do troféu". Desta forma, pretendem garantir “que o espírito do Euro 2024 esteja presente em cada momento do evento, unindo a música ao futebol”.

A música será interpretada ao vivo na cerimónia de encerramento da competição, marcada para 14 de Julho, em Berlim, um mês depois do arranque.

Portugal, inserido no Grupo F, faz o seu primeiro jogo no dia 18 de Junho, contra a República Checa. Roberto Martínez, seleccionador nacional, anunciará a 21 de Maio os convocados para a competição.