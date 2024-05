Escritora Alice Munro, Nobel da Literatura, morre aos 92 anos

A escritora canadiana Alice Munro, que se destacou como contista, vencedora do Prémio Nobel da Literatura em 2013, morreu aos 92 anos, noticiou hoje o jornal de Toronto The Globe and Mail, que cita fontes familiares.

Alice Munro foi uma escritora que se afirmou literariamente ao abordar nos seus escritos temas como a escuridão e o desejo na vida quotidiana, tendo sido também distinguida com o Prémio Man Booker Internacional em 2009.

A escritora que ficou conhecida como a "Tchekhov canadiana" morreu depois de ter sofrido de demência durante mais de uma década.