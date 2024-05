Cinema português: “Criar tempo para um passa-palavra que possa ajudar os filmes”

"Uma ideia que já tinha sido falada mas nunca concretizada.” É assim que Nuno Aguiar, responsável do circuito NOS Cinemas, o maior exibidor do mercado nacional, descreve a decisão de dedicar três salas em exclusivo ao cinema português. A partir desta quarta-feira (15 de Maio), os complexos multi-salas geridos pela NOS no Alvaláxia, em Lisboa, no Alameda Shop e Spot, no Porto, e no Alma Shopping, de Coimbra, passam a reservar em permanência um ecrã para o cinema de produção nacional. Que continuará a ser exibido nos 214 écrãs, repartidos por 30 multiplexes, programados pela empresa — mas que estará permanentemente em projecção nestes três auditórios.

