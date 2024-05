PÚBLICO distinguido com uma medalha de prata e seis prémios de excelência no Best of News Design

O PÚBLICO foi galardoado com uma medalha de prata e seis prémios de excelência na 45.ª edição do concurso Best of News Design, organizado pela Society for News Design (SND), uma organização internacional sem fins lucrativos criada em 1979 para promover padrões de excelência no campo do design editorial​.​

O selo de prata foi atribuído no âmbito dos trabalhos publicados em edições impressas, na categoria Design de Página (Primeira Página). Na capa do jornal no dia 19 de Agosto de 2023, a directora de arte do jornal, Sónia Matos, escolheu usar fotografias de Tingshy Wang, da Reuters, e Luís Forra, da Lusa.

Foto A primeira página do jornal a 19 de Agosto de 2023 ganhou uma medalha de prata no SND45. PÚBLICO

A medalha de prata é atribuída a alguns dos galardoados com o prémio de excelência e, segundo o site, pretende distinguir a “proficiência estética e técnica destes trabalhos, que alargam os limites do meio, representando um nível elevado de execução e originalidade na procura de uma narrativa poderosa”. No caso da primeira página do PÚBLICO, o júri destacou “um layout visualmente marcante", acrescentando que "o título foi colocado com cuidado, chamando imediatamente a atenção" e que "o contraste entre as fotografias, nomeadamente entre a água e o fogo, foi eficaz na transmissão da mensagem”.

Na mesma categoria, as primeiras páginas dos dias 24 de Fevereiro e 10 de Novembro de 2023 receberam prémios de excelência.

Foto

Foto

Ainda nas distinções relativas às edições impressas, o PÚBLICO mereceu um prémio de excelência na categoria Ilustração. A honra é referente a um trabalho da artista Soraia Oliveira, publicado na edição do dia 21 de Outubro de 2023, totalmente ilustrada.

Foto

No âmbito digital, o PÚBLICO foi reconhecido, igualmente com prémios de excelência, nas categorias de Design da Página do Artigo (Ciência e Ambiente) pela peça "A aposta do hidrogénio verde" de Nicolau Ferreira, Cátia Mendonça, Carolina Pescada e Gabriela Pedro; em Tópicos Especiais (Guerra Rússia - Ucrânia) foi a vez de "365 dias de Guerra" por António Rodrigues, Francisco Lopes, José Alves, Paulo Narigão Reis e Sónia Sapage; e na categoria Linha de Cobertura (Elementos e questões sociais) pelo trabalho "Da Índia a Portugal. A longa viagem dos povos ciganos" de Ana Cristina Pereira, José Alves e Francisco Lopes.

Já são conhecidos os finalistas das três maiores categorias, isto é, Melhor Design de Jornal do Mundo, Melhor Design Digital do Mundo, Melhor Designer Digital do Mundo. Porém, os vencedores só serão anunciados no final desta semana. O painel de jurados é composto por mais de 35 organizações espalhadas por todo o mundo.