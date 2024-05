Jovens portugueses são os segundos da UE que mais querem votar nas europeias

No conjunto da UE, 64% dos jovens tencionam votar nas europeias de Junho. Só os romenos (78%) registam um valor mais elevado do que os portugueses (77%).

O Eurobarómetro sobre Juventude e Democracia, lançado nesta segunda-feira pela Comissão Europeia, revela que, em Portugal, 77% dos jovens até aos 30 anos tencionam votar nas eleições europeias de 9 de Junho, com apenas 5% a assumirem não tencionar votar. Só a Roménia, cuja percentagem é de 78%, ultrapassa Portugal na intenção de votar demonstrada pelos jovens. No conjunto da União Europeia o valor baixa, no entanto, a maioria dos inquiridos demonstra vontade de participar no processo eleitoral – 64% dos jovens europeus pretendem deslocar-se às urnas.

​Os países cujos jovens surgem menos interessados em participar nas próximas eleições europeias são Malta, onde apenas 47% pretendem votar, a Letónia (46%) e o Luxemburgo (41%).

No conjunto dos 27 Estados-membros, só 13% declaram à partida não querer votar. Quem não vai às urnas, justifica a decisão através de três factores principais: 19% dizem não acreditar que o sufrágio altere alguma coisa; 19% assumem desinteresse pela política no geral; e 17% afirmam não confiar no sistema político.

Para 25% dos inquiridos, as decisões tomadas pela União Europeia têm "muito" impacto na sua vida quotidiana, enquanto 42% reconhecem que as resoluções tomadas na Europa têm implicações "até certo ponto". Em contrapartida, 19% dos indagados acreditam que as políticas adoptadas pela UE não têm muita repercussão e 7% não vêem qualquer impacto nas suas vidas.

Já 38% dos inquiridos vêem no voto a forma mais eficiente de fazer com que os decisores políticos ouçam a sua voz. O engajamento com as redes sociais surge em segundo lugar nas formas mais eficientes de fazer ouvir a opinião, com 32% dos jovens sondados a acreditar que expressar a sua opinião nas plataformas sociais é uma forma eficaz de chamar a atenção dos decisores. E 26% defendem que a participação em movimentos estudantis ou de jovens é a melhor solução para ser ouvido.

O estudo de opinião dá ainda conta de que 49% dos jovens dizem ter feito alguma coisa para "mudar a sociedade", como assinar uma petição, participar numa manifestação ou enviar uma carta a um político. 64% responderam afirmativamente quando questionados sobre se tinham estado envolvidos em actividades de alguma organização, no último ano, sendo que 33% estiveram inseridos num clube desportivo, 18% num movimento de jovens e 17% fizeram voluntariado. 43% dos inquiridos afirmaram ter ingressado numa actividade noutro país da União Europeia. Destes, a maioria viajou para outro país para estudar (16%), fazer voluntariado (12%) ou para trabalhar (12%).

O inquérito promovido pelo Eurobarómetro foi realizado entre os dias 3 e 12 de Abril de 2024, tendo sido feitas 26.189 entrevistas a jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 30 anos. ​