Bispo José Ornelas condena a morte de crianças em Gaza

O bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas condenou esta segunda-feira a guerra na Faixa de Gaza, considerando o "escândalo dos escândalos" a morte de milhares de crianças, avança a Lusa.

Numa alocução aos cerca de 200 mil peregrinos presentes no santuário, José Ornelas disse que a "paz foi um tema bem presente" na peregrinação, referindo que é um "bem necessário" ao mundo.

"Paz para a Ucrânia, aquela cruel guerra que já dura há tanto tempo, paz para a terra de Jesus, a Palestina, onde mais de 35 mil pessoas já perderam a vida, e a maioria, escândalo dos escândalos, crianças e mães que não sabem o que fazer para ajudar e manterem em vida os seus filhos", acrescentou o também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) no final da peregrinação de Maio ao santuário da Cova da Iria.

Numa intervenção interrompida por aplausos dos fiéis, José Ornelas sublinhou que, "o pior de tudo" na Faixa de Gaza, "que não se pode admitir, é proibir que chegue ajuda alimentar necessária para mais de um milhão de pessoas que estão a morrer de fome".

"Daqui da Cova da Iria apelamos à paz. (O conflito) é inconcebível para o coração de Deus, mas é inconcebível para um coração humano que isto esteja a acontecer no nosso mundo", disse José Ornelas.

Na ocasião, o bispo de Leiria-Fátima deixou também um apelo à solidariedade para com as vítimas das inundações no Brasil, "muitos dos quais perderam tudo".

A peregrinação de domingo e segunda-feira ao Santuário de Fátima foi presidida pelo arcebispo de Barcelona, Juan José Omella, e, segundo números avançados pelos serviços do santuário, contou com 250 mil peregrinos na procissão de velas da última noite, e 200 mil na missa de hoje.