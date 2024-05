Polícia investiga incêndio e vandalismo em centro social do Porto

Um incêndio no Centro Social a Gralha, perto da zona onde imigrantes foram agredidos no Porto, está a ser investigado por suspeita de fogo posto.

Um incêndio durante a madrugada desta segunda-feira, 12 de Maio, no Centro Social Autogerido a Gralha, no Porto, perto da zona onde imigrantes foram agredidos por homens de cara tapada há uma semana, está a ser investigado por suspeita de fogo posto, disse fonte policial.

Fonte da PSP do Porto adiantou à Agência Lusa que o alerta de incêndio foi dado este domingo, pelas 5h, e que por haver suspeita de fogo posto foi accionada o piquete da Polícia Judiciária ao local. "Há uma mulher suspeita", acrescentou a mesma fonte policial.

Na página da rede social Instagram, o Centro Social Autogerido (CSA) a Gralha refere que foi alvo de "um violento ataque que provocou inúmeros danos materiais", designadamente a "destruição da porta e da montra, tentativa de incêndio da biblioteca social, incêndio de publicações informativas/políticas/associativas e destruição parcial da zona da cozinha".

A biblioteca social é um espaço de construção colectiva, com obras sobre temas como o feminismo, sexualidade, anti-racismo, economias e anticapitalismo, contracultura, anarquismo, movimentos sociais, ecologia, entre outros.

"Estamos neste momento a contabilizar os danos, a definir estratégias para colmatar as despesas imediatas e reorganizar o espaço. Contamos com a vossa solidariedade", lê-se no texto da instituição, que disponibiliza ainda o número de uma conta bancária.

O centro social fica localizado na Travessa de Anselmo Braamcamp, na zona do Bonfim, no Porto, perto do local onde, a 5 de Maio, ocorreram três ataques contra imigrantes no Porto em poucas horas. A polícia já identificou seis suspeitos desses ataques, tendo um deles ficado em prisão preventiva. Num dos ataques, um grupo foi agredido em casa por mais de uma dezena de homens com cara tapada e armados com facas, bastões e arma de fogo.

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, já condenou os ataques, falando em crimes de ódio inaceitáveis e sublinhando que não existe qualquer justificação para aqueles actos.

O centro social autogerido, que oferece várias actividades, tem uma biblioteca social, uma cantina vegan, além de uma loja. A instituição surgiu em 2019, para a "construção de alternativas e resistência ao sistema opressivo hierárquico e autoritário, sendo um local de convívio, de criação de pensamento crítico e de difusão de conhecimento livre, de intercâmbio de saberes, de acções combativas, de apoio às lutas sociais, de experimentação de práticas de economia baseadas na horizontalidade e no apoio mútuo", lê-se na página oficial do Instagram.