Morreu Roger Corman, mestre pragmático do cinema independente e de género

Morreu Roger Corman, o mestre americano do cinema de género de baixo orçamento, um pragmático que deixou a sua marca não só nos filmes indie, no terror e na realização e produção, mas também na porta que foi para as primeiras oportunidades de grandes cineastas do nosso tempo — Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich, James Cameron, Jonathan Demme. O autor de A Loja dos Horrores (1960) e The Wild Angels (1966), o primeiro vislumbre de Peter Fonda como um motoqueiro rebelde, mas também de O Sepultado Vivo (1962) ou A Maldita, o Gato e a Morte (1962), algumas das oito adaptações que fez de histórias de Edgar Allan Poe, tinha 98 anos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt