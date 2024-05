Programa do Governo para a habitação criticado da esquerda à direita

Governo apresentou a sua estrégia para a habitação. IL e Chega falam em “falta de ambição”. PS acrescenta “desregulação do mercado”, mas vê com “agrado” a continuidade de algumas medidas socialistas.

O Governo apresentou, esta sexta-feira, a “Nova Estratégia para a Habitação”. O programa, intitulado “Construir Portugal” e que conta com 30 propostas no total, defende a revogação de algumas iniciativas impostas durante a liderança socialista, como o fim das restrições impostas ao alojamento local. Em contrapartida, o apoio extraordinário à renda, uma das medidas criadas no âmbito do “Mais Habitação”, implementado pelo anterior Governo, vai ser mantido. Os partidos já reagiram e, da esquerda à direita, lançaram críticas ao executivo.