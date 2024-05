Livre reúne-se para preparar europeias sob a sombra de confusão nas primárias

Dez anos depois de se ter apresentado a umas eleições pela primeira vez, o Livre continua a tentar descolar-se da figura de partido de "um homem só", e depois de um salto de crescimento na Assembleia da República, tenta não se ficar pelos trambolhões a caminho do Parlamento Europeu. Nas legislativas de 10 de Março, o Livre foi o único partido à esquerda a conseguir crescer, duplicando os votos face a 2022 e crescendo para um grupo parlamentar de quatro deputados. Mas, como no passado, o Livre voltou a ter problemas com a abertura do seu processo eleitoral, desta vez com as primárias abertas que determinaram os candidatos ao Parlamento Europeu. O partido reúne-se este fim-de-semana para eleger os novos órgãos para o mandato de 2024-2026 e aprovar o programa eleitoral para as eleições europeias.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt