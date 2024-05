Agora foi o próprio Mbappé a anunciar a sua saída do PSG

É oficial: o avançado francês não renova contracto com o Paris Saint-Germain. O futuro de Mbappé pode passar pelo Real Madrid.

Já há algum tempo que se falava da saída de Kylian Mbappé daquela que é a sua casa desde 2017, o Paris Saint-Germain. Esta sexta-feira, o melhor marcador da história do PSG recorreu ao X (antigo Twitter) para oficializar a sua saída.

O craque anunciou que os seus últimos momentos a jogar em casa no Parque dos Príncipes estão para breve. Fará o seu último jogo no próximo domingo, 12 de Maio, frente ao Toulouse.

“Sempre disse que vos queria falar apenas quando fosse a altura certa e quero comunicar que esta será a minha última época no PSG. Não vou renovar contrato e esta aventura termina daqui a poucas semanas. No domingo farei o meu último jogo no Parque dos Príncipes”, anunciou Mbappé.

O avançado acrescentou que teve a oportunidade e honra de “fazer parte do melhor clube francês. Permitiu-me jogar com muita pressão, crescer como jogador e pessoa e estar ao lado dos melhores e maiores campeões."

Mbappé chegou ao PSG em 2017, por empréstimo do Mónaco, mas rapidamente se tornou a título definitivo. A compra rondou os 180 milhões de euros. Hoje, é considerado um dos melhores jogadores do mundo e tornou-se o melhor marcador da história do PSG.

O portfólio do jogador tem três Taças de França, três Supertaças e duas Taças da Liga. As pretensões de levar consigo um título da Liga dos Campeões caíram por terra na passada terça-feira, depois de uma derrota frente ao Dortmund.

Ainda não está confirmado o destino de Mbappé, mas é possível que seja Madrid, já que o clube merengue nunca escondeu a intenção de contratar o avançado.