Nuno Borges alcança inédita presença na terceira ronda de um Masters 1000

O tenista português derrotou um opositor que ocupa o 17.º lugar do ranking ATP.

Nuno Borges avançou nesta sexta-feira, pela primeira vez na carreira, para a terceira ronda de um Masters 1000, ao derrotar em Roma o cazaque Alexander Bublik, 15.º cabeça de série, em dois sets.

Na terra batida romana, o 53.º tenista mundial esteve sempre no "comando" do encontro da segunda ronda, impondo-se por duplo 6-4 ao talentoso Bublik, que ocupa o 17.º lugar do ranking ATP.

Esta é a primeira vez que Nuno Borges chega à terceira ronda de um Masters 1000; antes do triunfo desta sexta-feira, o maiato de 27 anos tinha como melhor resultado nestes torneios a presença da segunda ronda precisamente no Foro Italico na temporada passada.

No primeiro encontro entre ambos, o número um nacional conseguiu o break logo no terceiro jogo, com o irreverente cazaque, que ficou isento na primeira ronda, a devolver a quebra de serviço de seguida para nivelar 2-2.

Mas a conhecida inconstância de Bublik, que acumulou duplas faltas (seis), prontamente veio ao de cima, com Borges a quebrar novamente e a adiantar-se para 4-2. O adversário do português partiu a raquete, atirou-a para as bancadas e "transformou-se" para fechar o seu serviço seguinte em branco, para gáudio do público.

O maiato manteve-se indiferente ao show do 17.º jogador mundial, protagonista de um verdadeiro "carrossel", anulou dois break-points no oitavo jogo e fechou o primeiro set em 40 minutos.

O ascendente de Borges estendeu-se ao segundo parcial, com o português a quebrar logo de entrada e a ficar perto de consolidar a liderança no terceiro jogo, mas o cazaque evitou quatro break-points.

"Galvanizado" pelo feito, Bublik quebrou o serviço do 53.º tenista ATP, para empatar o parcial a dois. Mas nada perturbava Borges, muito seguro e indiferente às oscilações do seu adversário: conquistou novo break no quinto jogo e avançou, de seguida, para um "confortável" 4-2.

Com o treinador - e capitão da selecção portuguesa da Taça Davis - Rui Machado nas bancadas, o número um nacional "embalou" para a segunda melhor vitória da carreira (em termos de ranking do adversário, só superada pela alcançada diante de Grigor Dimitrov, então 13.º, no Open da Austrália), quebrando novamente o mais credenciado cazaque.

A servir para fechar, com 5-2 no marcador, Borges "tremeu" e Bublik aproveitou: chegou ao break, fez rapidamente o 5-4 e colocou pressão sobre o português, que respondeu da melhor maneira, consumando o triunfo ao fim de uma hora e 21 minutos.

Na terceira ronda, o tenista luso vai defrontar o vencedor do encontro entre o neerlandês Tallon Griekspoor, 23.º cabeça de série e 26.º jogador mundial, e o qualifier italiano Francesco Passaro (240.º).