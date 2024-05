Benfica e Sporting em luta pelo título até ao fim

Ao contrário da Liga masculina, em que o Sporting assegurou a conquista do título de campeão nacional a duas jornadas do fim da prova, na sua versão feminina, a emoção durou até ao fim, o mesmo é dizer até à derradeira jornada. Mas deste sábado não passa. “Águias” ou “leoas” têm ainda hipóteses de se sagrarem campeãs, mas só umas irão fazer a festa.

Separadas por apenas dois pontos, as duas equipas vão entrar para a 22.ª e derradeira ronda da Liga feminina com hipóteses de chegarem ao título, embora as benfiquistas estejam em melhores condições para o fazer.

O clube da Luz lidera a classificação com mais dois pontos (53) do que o rival da Segunda Circular (51), ambos já bem distantes do Racing Power FC (43).

Para além da vantagem pontual, o Benfica tem ainda a vantagem de jogar a derradeira partida do campeonato em casa, enquanto o Sporting jogará fora de portas. Mas não apenas isso. Às “encarnadas”, actuais detentoras do troféu, basta fazer o mesmo resultado que as sportinguistas para assegurarem a manutenção do ceptro — e o tetracampeonato —, enquanto as “verdes e brancas” estão obrigadas a vencer e a esperar por um deslize das benfiquistas, pois têm vantagem no confronto directo — a formação orientada por Mariana Cabral venceu os dois derbies da Liga por 3-1. A última vez que a equipa “leonina” venceu o título nacional foi em 2017/18.

As duas partidas decisivas iniciam-se à mesma hora (14h), com o Benfica a receber no Benfica Campus (Seixal) o Racing Power, que já assegurou o terceiro posto e é, tal como as benfiquistas, finalista da Taça de Portugal, e o Sporting a deslocar-se ao terreno do Damaiense SAD (Damaia, Amadora), quarto classificado.

“Temos muito respeito pelo Racing Power, mas também muita motivação e a confiança para o que precisamos de fazer, que são três pontos e sermos novamente campeãs nacionais. Sabemos da dificuldade, mas isso não nos trava”, declarou Filipa Patão, treinadora das “encarnadas”.

Já Mariana Cabral apela ao destino: “Vamos estar focadas no nosso trabalho, que é ganhar o nosso jogo, que será nada fácil. O resto logo se vê, esperamos ter um bocadinho de sorte.”

Assim, neste sábado, por volta das 16h, já se saberá quem vai conquistar o 35.º título nacional (não houve campeãs em 2019/20, devido à pandemia de covid-19).

Na luta pela permanência, CA Ouriense e Länk Vilaverdense encontram-se em Ourém (Campo da Caridade). À formação da casa basta o empate para assegurar participação no play-off (segunda fase da prova), o qual também será disputado pelo Famalicão, que recebe o Clube Albergaria no campo 2 do Estádio Municipal da sua cidade.

Ambos os play-off, a disputar com o segundo e terceiro melhores classificados da II Divisão que podem subir ao primeiro escalão, disputam-se a 26 de Maio e 9 de Junho. Isto porque Benfica B e Sporting B, que não podem subir à I Divisão, já asseguraram os primeiros dois lugares da II Divisão.