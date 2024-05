Belenenses despromovido à Liga 3

O Belenenses foi, esta sexta-feira, despromovido à Liga 3 de futebol, ao perder em casa com o Benfica B, por 3-2, na 33.ª e penúltima jornada da II Liga, um ano após ter regressado aos escalões profissionais.

O conjunto do Restelo chegou a ter uma vantagem de dois golos, fixada por Rúben Pina, aos 35 minutos, de grande penalidade, e Ricardo Matos, aos 42'. No entanto, concedeu a reviravolta dos "encarnados", por intermédio de Bajrami, aos 44', Hugo Félix, aos 63', e Henrique Pereira, aos 73'.

Com esta derrota, o Belenenses já não conseguirá sair da zona de despromoção da II Liga. Com uma ronda por disputar, a equipa do Restelo está em 17.º e penúltimo lugar, com 26 pontos, a quatro do Feirense, que é a primeira formação acima da "linha de água". O Feirense está em 16º e em posto de play-off, com jogo marcado para sábado com o Torreense.

A equipa tinha voltado aos escalões profissionais há um ano, depois de não actuar nestes desde 2018, aquando "divórcio" com a SAD, que o relegou para os campeonatos distritais. O Belenenses acompanha o Länk Vilaverdense na despromoção à Liga 3.