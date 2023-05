Belenenses sobe à Liga 2 e regressa aos campeonatos profissionais

“Azuis” do Restelo conseguem quinta promoção consecutiva depois de um empate em casa com a Sanjoanense.

O Clube Futebol os Belenenses está de regresso às competições profissionais, depois de ter garantido neste sábado a promoção à Liga 2 com um empate (0-0) no Estádio de Restelo frente à Sanjoanense.

Foi a quinta promoção consecutiva para os "azuis" num percurso sempre ascendente desde que, na época 2018-19, desceu até ao futebol distrital por opção própria - os sócios votaram pela separação da empresa que tinha a maioria da SAD que controlava o futebol profissional.

E, enquanto essa sociedade conhecida agora como B SAD e que se irá juntar ao Cova da Piedade a partir da próxima época luta para não descer da II Liga, o Belenenses já tem o seu lugar garantido para 2023-24, depois de ter terminado em primeiro lugar da Série 2 da Fase da Subida do Campeonato de Portugal, com 11 pontos. É mais um histórico do futebol português a regressar aos campeonatos profissionais, depois da União de Leiria ter garantido a promoção na última semana.

Ainda há mais um lugar para preencher no que diz respeito à Liga 2 da próxima época. Sairá de um confronto entre o antepenúltimo classificado do segundo escalão (que, nesta altura, é o Nacional da Madeira) e o vencedor de um play-off entre os dois segundos classificados da fase de subida - o Länk Vilaverdense é um deles, o outro só se saberá ao final da tarde.