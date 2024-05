Os primeiros românticos deram-nos “o mais emocionante” poder: “o livre-arbítrio”

O círculo de Jena, no séc. XVIII, lançou as grandes ideias do movimento romântico. As suas vidas estão num livro de Andrea Wulf, que investigou milhares de cartas e nos dá o sabor daquele tempo.

Durante os últimos anos do século XVIII, Jena, no ducado de Saxe-Weimar, na Alemanha, foi o epicentro breve do movimento romântico. De Johann Wolfgang von Goethe a Johann Gottlieb Fichte, de Novalis a August Wilhelm Schlegel, escritores, poetas e tradutores que lançaram as sementes do movimento romântico viveram ou frequentaram aquela cidade universitária efervescente, conversando, trocando experiências, experimentando uma nova forma de estar no mundo, no rescaldo da Revolução Francesa.