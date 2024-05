Entidade Reguladora enviou para Ministério Público falha de ambulâncias na resposta a doentes críticos

No ano passado, dois doentes morreram enquanto aguardavam por ambulância, segundo Entidade Reguladora da Saúde. No terceiro caso, doente morreu depois de se ter dirigido a umas urgências encerradas.

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) instaurou processos contra-ordenacionais ao Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), à Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda e ao Hospital de Serpa, que respondeu aos utentes do SNS por via de um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, por não terem assegurado o acesso, 24 horas por dia, dos utentes aos cuidados necessários. Em causa, estão o cumprimento das escalas das viaturas de emergência e do serviço de urgência por falta de médicos. As deliberações, conhecidas esta quinta-feira, analisaram três casos que remontam ao ano passado e que foram noticiados devido à morte dos doentes.