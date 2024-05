Três conselhos para Luís Montenegro: negociar, negociar e negociar

Um mês e uns dias de governo de Luís Montenegro em análise no Poder Público desta semana. Ouça o novo episódio.

O primeiro mês do Governo de Luís Montenegro e o que pode o PSD fazer para evitar que seja a oposição a governar a partir do Parlamento são dois dos temas em destaque esta semana no Poder Público, em que se analisa também como é que o PS pode evitar ser colado ao Chega.

A conversa passa também pelas reacções políticas ao ataque a imigrantes no Porto.

