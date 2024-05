Chimpanzé que carrega ao colo cria morta há meses comove visitantes do zoo

Uma chimpanzé que carrega ao colo a cria que faleceu há três meses tem surpreendido os visitantes do Bioparc Valencia, em Espanha. O corpo está em estado avançado de decomposição.

O cenário de uma mãe chimpanzé a transportar à cintura o corpo da cria que faleceu em Fevereiro tem surpreendido os visitantes do jardim zoológico Bioparc Valencia, em Espanha. O corpo encontra-se num estado avançado de decomposição ao ponto de já ser possível ver partes do esqueleto. Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver a primata abraçada ao corpo enquanto faz tarefas com os seus companheiros.

O Bioparc Valencia alertou os visitantes sobre este comportamento, observado também em animais selvagens, a 16 de Fevereiro, através de um comunicado acompanhado por um vídeo que retrata a situação que se tem prolongado desde então.

A equipa técnica pretende manter a actividade do grupo de animais e respeitar o luto da mãe. "Natália e o grupo estão de luto. Ela vai desapegar-se do corpo voluntariamente. Se um cuidador forçasse, ela poderia perder a confiança que foi construída durante muito tempo. Devemos respeitar o seu tempo", expôs uma funcionária do estabelecimento.

Segundo o Bioparc, o bebé apresentou uma actividade normal até à véspera da sua morte. A equipa realizou um “seguimento muito intensivo de amamentação da cria”, mas o estado de saúde piorou.

Natália, a chimpanzé que está a lidar com a perda do bebé, pertence à subespécie Pan troglodytes verus, mais conhecido por chimpanzé-ocidental ou chimpanzé-do-oeste-africano, que é uma das quatro subespécies do chimpanzé-comum.

"Trata-se de uma espécie onde os vínculos sociais e a coesão do grupo são fundamentais, pelo que todos os membros ficam afectados por estes tristes acontecimentos. Precisam de um período de 'luto' e pouco a pouco assumem a realidade e a perda, embora a mãe precise de um tempo para se desapegar do cadáver", assinalou a direcção do centro em comunicado.

Segundo o jornal La Vanguardia, Loles Carbonell, directora técnica dos animais de Bioparc Valencia, contou que Natália já tinha perdido uma cria em 2018 e que “a taxa de mortalidade infantil desta espécie é muito elevada”. No grupo há ainda outra cria que está quase a completar um mês de vida.

O Bioparc Valencia alberga o maior grupo de chimpanzés de Espanha, da subespécie Pan troglodytes verus, que se encontra em vias de extinção, de acordo com a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Assume ainda um papel indispensável no programa da Associação Europeia de Zoológicos e Aquários (EAZA) para a sua protecção.

Agora, os esforços estão concentrados em trazer a maior tranquilidade possível ao grupo, certificando que estão a superar a perda familiar, mesmo que isso traga o custo de presenciar o processo.

