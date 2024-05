Cascais prepara requalificação do paredão junto ao litoral

Autarquia espera que a reabilitação do paredão, ao longo de 2750 metros, comece no último trimestre de 2024. Investimento é de 22 milhões de euros.

O paredão de Cascais, percurso pedonal entre as praias da Conceição e da Azarujinha (São João do Estoril), vai ser requalificado, a partir do último trimestre do ano, segundo um concurso público aprovado pela autarquia.

O executivo municipal aprovou uma proposta de abertura de procedimento para o concurso público internacional da "reabilitação estrutural e de infra-estruturas do paredão de Cascais", ao longo dos 2750 metros entre as praias da Conceição e da Azarujinha, com um prazo de execução de 900 dias e o investimento de cerca de 22 milhões de euros. "Ultrapassados todos os constrangimentos de um concurso público internacional, pensamos que a obra poderá começar no último trimestre de 2024", afirmou à agência Lusa o vice-presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes (PSD).

O autarca acrescentou que, após iniciadas, as obras serão efectuadas levando em conta "não interferir de forma muito intensa durante a época balnear do próximo ano". Numa nota da autarquia, explica-se que o paredão, muito procurado para exercício físico ou para "bucólicos passeios junto às pequenas praias da vila", ao longo dos anos "tem vindo a degradar-se devido ao elevado uso e à erosão provocada pelo mar e areia".

A empreitada, de acordo com Nuno Piteira Lopes, visa a "substituição de todo o pavimento por um piso de betão desactivado, remodelação da iluminação pública com instalação de sistemas fotovoltaicos e lâmpadas LED, e requalificação de espaços de estadia com renovação de mobiliário urbano e "fitness" [exercício físico]". O novo pavimento, que substituirá as actuais lajes de pedra, terá uma ligeira inclinação transversal, para evitar acumulação de águas, e a iluminação LED (díodo emissor de luz) contará com um sistema automático alternativo em caso de avaria, detalhou a autarquia.

Criação de zonas verdes

A empreitada prevê ainda a "criação de várias zonas verdes com espécies autóctones, de forma a tornar o paredão mais sustentável", com a melhoria da acessibilidade para veículos de emergência ou de abastecimento, "e instalação de câmaras de videovigilância ao longo de todo o percurso", acrescentou Piteira Lopes. "O paredão é um dos lugares ao longo do litoral mais procurados, não só pelos cascalenses, mas também por turistas e escolhido pelos cascalenses como mega ginásio para exercício físico ao ar livre", salientou o responsável pelas áreas do Ambiente e Sustentabilidade e Obras e Manutenção.

"A requalificação é da competência da administração central, mas dada a importância para todos os que vivem ou que visitam estas zonas ao longo de todo o ano, resolvemos avançar com o investimento", disse o autarca, referindo que, à semelhança de centros de saúde e das escolas, o município decidiu assumir a empreitada numa área sob jurisdição da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo. Segundo Piteira Lopes, o projecto "respeita os mais altos padrões de sustentabilidade e políticas amigas do ambiente", com "uma escolha criteriosa dos materiais e equipamentos" a instalar, "honrando a política de neutralidade carbónica adoptada pela autarquia".

O vice-presidente revelou que as competências das concessões "passaram para o município há cerca de um ano", e após um levantamento exaustivo, entre o Guincho e Carcavelos, de todos os concessionários, será possível "avançar com os despejos de todos os que ocupam de forma irregular as concessões". As operações vão decorrer entre o fim desta época balnear e a próxima e serão lançados "vários concursos públicos para diversas concessões", mas de forma que as obras não decorram em plena época balnear, adiantou Piteira Lopes.

Os 2750 metros do paredão passam pelas praias da Duquesa, Moitas, Tamariz e Poça e duas piscinas oceânicas (Alberto Romano, Moitas, e do Tamariz). Todas as praias possuem vigilância de 1 de Maio a 30 de Setembro e ao longo do percurso do paredão existem bancos, sombras, bebedouros e vários apoios com esplanadas, além de dois circuitos de fitness junto à praia da Poça.