Rali de Portugal: Dani Sordo foi o mais rápido no shakedown

O piloto espanhol Dani Sordo (Hyundai) foi esta quinta-feira o mais rápido no shakedown do Rali de Portugal, quinta ronda do Campeonato do Mundo (WRC), que se realizou esta manhã em Baltar.

Sordo, que faz a sua primeira aparição numa prova do WRC este ano, conseguiu um tempo de 2m51,12s na sua segunda passagem pelo troço de 4,6 quilómetros, superando os tempos dos companheiros de equipa Ott Tänak (2m51,7s) e Thierry Neuville (2m52,1s), líder do Mundial, que completaram o "pódio" deste primeiro teste. Logo a seguir ao trio da Hyundai surgiu o francês Sébastien Ogier (Toyota), que fez o quarto melhor tempo (2m52,2s) e foi o melhor dos pilotos da marca nipónica.

Entre os portugueses, o melhor em Baltar foi campeão nacional Ricardo Teódosio (Hyundai), com 3m01,3s, enquanto o britânico Gus Greensmith (Skoda) foi o mais rápido na categoria WRC2. Depois deste primeiro ensaio, os primeiros quilómetros a contar para a classificação da 57.ªedição do Rali de Portugal acontecem ao final da tarde (19h05), com a superespecial da Figueira da Foz.