Rafael Nadal mostra em Roma que ainda sabe ganhar

Da lista de jogadores que já ganharam 70 encontros no Internazionali BNL d'Italia só consta um nome: Rafael Nadal. A menos de um mês de completar 38 anos, o tenista espanhol celebrou a 70.ª vitória no Foro Italico, depois de vencer o belga Zizou Bergs, no encontro de estreia no maior torneio de ténis de Itália, naquela que será, provavelmente, a sua última participação.

Nadal começou por liderar por 3-1, mas começou a cometer muitos erros (16 no set inicial). “Tive 20 minutos com muitas dúvidas, não consegui jogar com tranquilidade”, justificou. Mas o jogador que ocupa actualmente o 305.º lugar do ranking teve a capacidade de elevar o nível de seu jogo para impor-se a Bergs (108.º), por 4-6, 6-3 e 6-4, ao fim de praticamente três horas de jogo.

“Tenho treinado melhor do que joguei hoje, sem dúvida, mas encontrei uma maneira de ganhar. O meu jogo está mais imprevisível do que antes, não tenho jogado muito nos dois últimos anos, por isso há altos e baixos. Penso que posso fazer muito melhor e espero fazê-lo na próxima ronda”, afirmou Nadal, lançado o duelo de sábado, com o polaco Hubert Hurkacz (9.º).

Já o número um belga – baptizado com o “petit nom” do ex-futebolista Zinedine Zidane – mostrou-se igualmente contente com a oportunidade, depois de passar pelo qualifying, de defrontar um dos melhores tenistas de sempre. E garantir a estreia no top 100.

“Estou a viver um sonho. Vi Rafa Nadal sempre na tv quando era novo. Chamava-me mini Nadal, vestia as mesmas roupas… não consigo descreve o quão especial é”, admitiu Bergs, de 24 anos.

Na sexta-feira, será a vez da estreia de Novak Djokovic no Masters 1000 italiano, diante do francês Corentin Moutet (83.º). No court 12, a jornada abre as 11 horas, com o duelo entre Nuno Borges (53.º) e o cazaque Alexander Bublik (17.º).

No Advantage Cars Prague Open, o número dois português, Henrique Rocha (206.º), eliminou o suíço Leandro Riedi (148.º), o mais cotado do challenger checo, com um duplo 6-4. O português de 20 anos vai agora discutir um lugar nas meias-finais com o norte-americano Toby Kodat (370.º), um ano mais velho.

Já Jaime Faria (233.º) foi afastado na segunda ronda pelo alemão Rudolf Molleker (166.º ATP), com os parciais de 7-6 (7/4), 6-1. À tarde, Rocha e Faria qualificaram-se para as meias-finais de pares.