Portugal está às portas do Mundial de andebol de 2025

Selecção nacional venceu a Bósnia, de forma clara, na primeira mão do play-off e terá uma dezena de golos para gerir no domingo, na Bósnia.

A selecção portuguesa de andebol está na rampa de lançamento para a quinta participação da sua história num Campeonato do Mundo. Na segunda fase de qualificação europeia, à qual teve acesso directo depois da participação no último Campeonato da Europa, Portugal entrou de forma arrasadora, com um triunfo claro sobre a Bósnia e Herzegovina (29-19), que lhe garante uma margem generosa para o embate da segunda mão, no domingo.

Em Guimarães, palco no qual já tinha obtido uma histórica vitória sobre a França, em 2019 (33-27), na rota de apuramento para o Europeu, a selecção nacional desde cedo impôs o seu andebol. E a superioridade portuguesa é facilmente perceptível por este dado: durante todo o encontro, nunca a Bósnia conseguiu estar em vantagem.

Durante o primeiro tempo, Portugal conseguiu uma margem de quatro golos durante largos períodos e foi com essa diferença que se atingiu o intervalo (14-10), fruto de uma eficácia no remate de 56%, contra 45% dos bósnios.

Com Pedro Portela em bom plano no ataque (terminou com seis golos, mais um do que Rui Silva), a equipa orientada por Paulo Jorge Pereira elevou o nível no segundo tempo. Rematou ligeiramente menos (25 contra 23 remates) mas foi mais eficaz (65%) e foi-se afastando no marcador, com naturalidade, fechando as contas com uns generosos 10 golos de vantagem — a segunda mais dilatada, de resto, deste play-off.

Em 2020, na última vez que Portugal e Bósnia se haviam defrontado, o triunfo nacional tinha sido obtido por três golos de diferença (27-24).Agora, a selecção portuguesa vai viajar até Tuzla, para a segunda mão da eliminatória (domingo, às 16h), com uma dezena de golos para gerir. E já com o Mundial 2025 no horizonte.