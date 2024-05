Recordar o poeta Daniel Filipe, nos 60 anos da sua morte

Nasceu em Dezembro, cantou Maio, morreu em Abril. Tudo meses em que celebramos alguma coisa de relevo, sem que, todavia, tenhamos assinalado os 60 anos da sua morte, cumpridos no dia 6 do mês passado. E, no entanto, o nome de Daniel Filipe persiste na nossa memória, não só dos que ainda se lembram do extraordinário A Invenção do Amor, extenso e torrencial poema que ele gravou em fita e viria a ser editado anos depois em disco, como do impacto dos seus livros A Invenção do Amor e Outros Poemas e Pátria, Lugar de Exílio (poesia em tempo de guerra), editados, respectivamente, em 1961 e 1963 na Colecção Forma da Editorial Presença.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt