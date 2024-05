Jovens incluídos no IRS dos pais não vão receber devolução das propinas

Os jovens com rendimentos integrados na declaração de IRS dos pais não vão ter direito ao prémio salarial que é, na prática, a devolução das propinas referentes à licenciatura, ao mestrado ou ao mestrado integrado, esclarece a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Para poder beneficiar do prémio salarial é necessário que o jovem seja “um sujeito passivo (autónomo) de IRS” e apresente a declaração “dentro do prazo” legal, ou seja, até 30 de Junho.

Por outro lado, lê-se no site da AT, uma pessoa que esteja casada ou a viver em união de facto e apresente o IRS conjunto com o parceiro continua a ter direito ao prémio salarial. No entanto, o documento deve apresentar “rendimentos do trabalho dependente ou rendimentos empresariais e profissionais declarados na qualidade de sujeito passivo”.

Em relação ao IRS, lê-se no portal das Finanças, os jovens até aos 25 anos podem fazer parte da declaração dos pais desde que o rendimento anual dos primeiros não ultrapasse os 11480 euros.

O formulário para pedir a devolução das propinas está disponível no site ePortugal desde Fevereiro. Os recém-formados, que devem ter até 35 anos, têm até 31 de Maio para pedir o reembolso que pode ser de 697 euros, se forem licenciados, ou de 1500 euros anuais, se tiverem concluído o mestrado.

O prémio é pago anualmente desde que o número de anos de trabalho não exceda a duração do curso. Ou seja, um jovem que tenha terminado a licenciatura em 2023 e esteja a trabalhar em Portugal receberá 697 euros até 2026. Quem tiver terminado o ensino superior em 2022 recebe até 2025 e, se o ano de conclusão da licenciatura ou mestrado tiver sido 2021, só recebe este ano.

A par disto, quem tiver mais do que uma licenciatura ou mestrado só receberá o prémio uma vez relativamente a cada grau académico obtido. O valor do prémio não conta para o cálculo do IRS a apresentar no próximo ano nem para as contribuições à Segurança Social, como noticiou o P3 no final de Dezembro.

De acordo com o último balanço, foram registados mais de 100 mil pedidos de devolução de propinas.

Depois de preenchido o formulário, a Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES) tem até ao final de Junho para verificar se a pessoa é elegível para receber o prémio e, em caso afirmativo, reencaminhar a documentação para a AT que fará o pagamento por transferência bancária até ao final de Julho.

A medida previa abranger os cerca de 250 mil estudantes que terminaram o ensino superior em instituições públicas e privadas em 2023 e custará cerca de 215 milhões de euros.