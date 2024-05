Nuno Borges apurado para a segunda ronda do Masters de Roma

Nuno Borges qualificou-se nesta quarta-feira para a segunda ronda do Masters 1000 de Roma, ao vencer o espanhol Pedro Martínez, finalista vencido da última edição do Estoril Open.

O maiato, 53.º do ranking mundial, derrotou Martínez, que está dois lugares acima na hierarquia ATP, por 6-7 (3-7), 6-4 e 7-6 (10-8), num longo encontro de três horas e 39 minutos.

Após dois primeiros sets com apenas uma quebra de serviço, no jogo que deu a segunda partida ao número um português, o terceiro parcial teve quatro breaks seguidos, com Nuno Borges a desaproveitar o momento em que esteve a servir para fechar o encontro aos 5-4, jogo em que teve o primeiro ponto de encontro.

No tie-break do set decisivo, Borges conseguiu recuperar de desvantagens de 4-1 e 5-2 e dispôs de um match point aos 6-5, que desperdiçou com uma dupla falta, com Martínez a não aproveitar duas oportunidades para fechar a qualificação.

Com 9-8 no marcador do desempate, o finalista do Estoril Open acabou, também ele, por cometer uma dupla falta e dar o triunfo ao português, que se qualificou pela segunda vez, em oito presenças, para a segunda ronda de um Masters 1000, repetindo o que tinha feito igualmente em Roma em 2023.

Esta foi a segunda vitória de Borges sobre Martínez, depois de, no primeiro confronto entre ambos, em 2021, ter triunfado no challenger Oeiras 3, igualmente em terra batida.

Na próxima ronda, Borges vai defrontar o cazaque Alexander Bublik, 17.º do ranking ATP, que esteve isento da primeira eliminatória, naquele que será o primeiro embate entre os dois.

Lusa/Fim