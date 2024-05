Nos próximos meses, celebram-se os 150 anos de Egas Moniz e muitos dos seus feitos

2024 é um ano profícuo em datas redondas no que toca à vida e obra de Egas Moniz. Celebra-se o 150º aniversário do seu nascimento, o 75º aniversário da atribuição do Nobel da Medicina pelos seus estudos relacionados com a lobotomia e o 80º aniversário da sua jubilação enquanto médico. Estarreja, a sua terra de nascimento, prepara-se para evocar e celebrar estas efemérides, com um programa que arranja já a 15 de Maio, com um Café de Ciência que terá como convidado o físico e professor jubilado Carlos Fiolhais.

Seguem-se outros “cafés”, com outros convidados, assim como uma sessão solene no dia do aniversário do seu nascimento (29 de Novembro), o lançamento de um livro infantil, entre outras iniciativas. Uma delas passa pela encenação de uma pequena opereta escrita por Egas Moniz para entreter os amigos mais chegados e que foi apresentada em 1920. Chama-se “A Nossa Aldeia” e servirá de inspiração um espectáculo multidisciplinar que contará com a participação da comunidade estarrejense.

Mais do que celebrar o médico e professor, o programa preparado pelo município de Estarreja quer celebrar também “o político, o escritor, o amante das artes, mas também o homem que esteve sempre ligado à sua terra”, destacou Isabel Pinto, vereadora da Cultura, a propósito do programa que se estende até Maio de 2025, altura em que decorrerá o último dos cinco Cafés de Ciência previstos. Irão decorrer todos na Casa Museu Egas Moniz, em Avanca, também conhecida por Casa do Marinheiro, onde Egas Moniz nasceu e viveu, à semelhança do que acontece com outras iniciativas do programa. É o caso do “Há Festa na Quinta”, actividade que já vem de outros anos, convidando a população a entrar na propriedade do Nobel da Medicina e a viver dois dias de festa. A 13 e 14 de Julho, há visitas guiadas, insufláveis, espectáculos para famílias, entre outras propostas, em torno da Casa do Marinheiro.

Outro dos pontos altos da programação passa pela apresentação do livro infanto-juvenil “Lobisome”, a 23 de Novembro. Trata-se de uma adaptação da comédia infantil escrita por Egas Moniz, em 1936. “Sabe-se que foi escrita em Vidago, em Agosto. Egas Moniz escreveu-a para que fosse encenada pelos seus sobrinhos-netos”, refere Rosa Maria Rodrigues, directora da Casa Museu Egas Moniz. Com este livro e também com o concurso “Correntes de Imaginação”, que desafia à criatividade nas áreas da literatura, artes plásticas e artes digitais, o município tenta contribuir para que “Egas Moniz também seja conhecido pelos mais novos e comece a ser eternizado na escola”, sustenta aquela responsável.

Opereta dos anos 20 trazida para os dias de hoje

Aquele que é tido como um dos principais momentos do programa “Egas Moniz 150 Anos” merecerá, a 19 de Junho, uma sessão própria de apresentação, mas há pormenores que já podem ser desvendados. O espectáculo “A Nossa Aldeia”, que subirá ao palco do Cine-Teatro de Estarreja a 29 e 30 de Novembro, parte da pequena opereta escrita por Egas Moniz, em 1920, para entreter os amigos - a apresentação deu-se 22 de Setembro de 1920, na Casa do Marinheiro. “Esta opereta tem plasmada a cultura eclética de Egas Moniz. Através dela conseguimos aferir a sua cultura musical, cinéfila, os seus gostos de viagens, a sua paixão por carros e a sua visão futurista do mundo”, desvenda a directora da Casa Museu.

A história original conta-se em dois actos e retrata personagens simples do campo e da aldeia de Avanca, que se surpreendem com algumas situações estranhas, que mais tarde vêm a saber, ser culpa de uma dita cadeira que tem o poder de os levar ao passado e projectá-los ao futuro. “A ideia passa por nos apropriarmos ainda mais do texto para que ele seja identificativo das gentes de Avanca à luz da actualidade. Ser mais actual”, anunciaram Leandro Ribeiro e Vítor Sousa, que assumem, respectivamente, a cenografia e direcção musical do espectáculo “A Nossa Aldeia”, cuja apresentação integra a programação de Aveiro 2024 – Capital Portuguesa da Cultura.