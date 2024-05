Kevin Spacey vai ser julgado outra vez no Reino Unido em caso de agressão sexual devido a erro dos advogados

O actor norte-americano Kevin Spacey, vencedor de um Óscar, viu esta terça-feira ser anulada uma decisão de um tribunal londrino que o considerava responsável por uma alegada agressão sexual a um homem britânico, depois de os advogados do actor não terem apresentado, por engano, a sua defesa no âmbito um processo cível.

Spacey está a ser processado no Tribunal Superior de Londres por um homem, que não pode ser identificado por razões legais, que alega ter sido agredido sexualmente pela estrela de Hollywood em 2008. O actor negou as acusações.

Em 2022, Spacey, de 64 anos, foi acusado no Reino Unido de nove crimes sexuais contra quatro homens entre 2004 e 2013, mas foi absolvido de todas as acusações após um julgamento mediático no ano passado. Um desses quatro queixosos processou Spacey separadamente num processo cível no Supremo Tribunal de Londres em 2022.

No início deste ano, um juiz concedeu ao queixoso um "julgamento à revelia" — uma decisão a seu favor sem julgamento — depois de os advogados de Spacey não terem apresentado atempadamente uma defesa ao processo.

Adam Speker, um dos advogados que representa Spacey e que pertence à proeminente firma de advogados britânica Carter-Ruck, afirmou ter sido um "erro genuíno" da equipa jurídica do actor. Speker argumentou que seria injusto que o queixoso ganhasse efectivamente o seu processo contra Spacey sem um julgamento, quando tinha sido "desacreditado sob juramento por um júri".

O juiz Jeremy Cook decidiu a favor de Spacey e anulou a sentença à revelia contra o actor. "Os advogados do arguido cometeram um erro", disse Cook. "Na minha opinião, esse erro não deve ser punitivo para o arguido."

A decisão desta terça-feira, tomada um dia depois de o Channel 4 britânico ter transmitido um documentário com o testemunho de vários homens que alegam comportamentos inadequados por parte de Spacey, significa que o processo do queixoso contra o actor irá prosseguir para novo julgamento.

Spacey deu uma entrevista ao radialista britânico Dan Wootton antes da emissão no Channel 4, na qual negou qualquer actividade ilegal e disse que não se deixaria "atacar sem fundamento ou defesa".

"Assumo toda a responsabilidade pelo meu comportamento passado e pelas minhas acções, mas não posso e não vou assumir a responsabilidade nem pedir desculpa a ninguém que tenha inventado coisas ou exagerado histórias sobre mim", afirmou.