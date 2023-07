Kevin Spacey ilibado em Londres de acusações de agressão sexual

“Inocente”, foi esse o veredicto do júri relativamente às nove acusações de agressão sexual interpostas por quatro homens a Kevin Spacey, actor norte-americano que, nas últimas quatro semanas e meia, esteve em julgamento num tribunal de Southwark, em Londres. Segundo relatos na imprensa britânica e americana, após ser conhecido o veredicto, o actor de House of Cards não susteve as lágrimas e, dirigindo o olhar aos jurados, agradeceu-lhes a decisão.

Kevin Spacey foi um dos primeiros nomes a serem denunciados por agressão sexual no início do movimento #MeToo. Em 2017, o actor Anthony Rapp acusou Spacey de o ter assediado sexualmente em 1986, quando tinha 14 anos, altura em que ambos trabalhavam na Broadway. Após essa primeira acusação, não tardaram a surgir mais envolvendo o actor norte-americano. As acusações de comportamento predatório no período em que Spacey era director artístico do teatro Old Vic, em Londres, foram, porém, as que chegaram judicialmente mais longe. Em Outubro, recorde-se, o actor foi ilibado, num tribunal em Manhattan, da acusação de assédio movida por Anthony Rapp.

O actor distinguido com dois Óscares, por Beleza Americana e Os Suspeitos do Costume, viu a sua carreira paralisada após as primeiras acusações há seis anos. Logo em 2017, foi afastado de House of Cards, série da qual era protagonista, e substituído, a poucas semanas da estreia, do elenco de Todo o Dinheiro do Mundo, filme de Riddley Scott (o papel que representaria foi atribuído a Christopher Plummer).

“Acredito que muitos de vós compreendem que tenho muito que processar quanto ao que acabou de acontecer hoje [quarta-feira]. Sinto-me humilde perante este desfecho”, declarou à imprensa reunida no átrio do tribunal, citado pela Reuters.

O veredicto, que o júri decidiu após deliberar durante mais de 12 horas, surge no dia em que Kevin Spacey comemora 64 anos. Durante o julgamento, classificou as acusações como “uma loucura” e afirmou que as acusações dos quatro homens, reportando-se a agressões que, alegavam, haviam ocorrido entre 2004 e 2013, tinham como motivação ganhos financeiros.

Kevin Spacey, que se descreveu, relata a Reuters, como sendo promíscuo, um homem que gostava muito de “flirtar” e que tinha “encontros sexuais fortuitos e irreflectidos”, reconheceu ter tido encontros sexuais consensuais com dois dos acusadores – um motorista e um aspirante a actor, que acusava Spacey de o ter agredido sexualmente enquanto dormia no seu apartamento. Assumiu também que pode ter-se insinuado numa festa, “de forma desajeitada”, a um terceiro. Negou ter tido qualquer comportamento criminoso.

No início do julgamento, o actor enfrentava doze acusações de agressão sexual. No decorrer do julgamento, uma 13.ª foi reunida ao processo. Porém, como dá conta o Guardian, quatro das acusações caíram na semana passada devido a uma “tecnicalidade legal”. Uma semana depois, Kevin Spacey saiu do tribunal em Londres ilibado das restantes nove.